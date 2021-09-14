تشجيعا للاستثمار.. الداخلية تجدد أذونات اقامة المستثمرين بنفس اليوم

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، تجديد أذونات الاقامة السنوية لكافة المستثمرين الأجانب المقيمين على اراضي المملكة (مستثمر، صاحب شركة، شريك) ولأفراد عائلاتهم المقيمين بطرفهم، بنفس اليوم الذي تقدم به المعاملة لدى وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار لغايات تشجيع الاستثمار، وتوطين الاستثمارات القائمة، وتسهيل اجراءات تجديد أذونات الاقامة السنوية ، واختصار الوقت والجهد، وصولا إلى تهيئة البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمار.

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