القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة، واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:59
بعدما اقام السيسي له “عُرسا” بشرم الشيخ.. بينيت: اجتماعنا كان جيدا للغاية لاننا انشأنا بنية لعلاقة قوية لمواصلة الطريق
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