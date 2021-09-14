بدء وصول لقاح الإنفلونزا الموسمية، وبحث تقديم الجرعة الثالثة ضد كورونا

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن نسب التطعيم وصلت إلى قرابة 70% من الفئة المستهدفة بالمملكة.

وأضاف الهواري، في حديثه لموقع هلا أخبار، أن محافظة العقبة تصدرت قائمة أعلى المحافظات بتلقي اللقاح ليتبعها كل من العاصمة والبلقاء.

ولفت إلى أن الوزارة أجرت سلسلة من الإجراءات خلال الفترة الماضية كفتح التطعيم لمن يرغب دون موعد مسبق إلى جانب اختيار نوع معين من اللقاح.

وفي سياق متصل، بيّن الوزير أنّ بعض الدول أقرت الجرعة الثالثة (المعززة) من المطعوم مؤخرا، لافتا إلى أنّ الوزارة تجري تحليلات خاصة بذلك، ومن المتوقع أن تنتهي نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه من المرجح صدور القرار حول الجرعة الثالثة المعززة مطلع الشهر المقبل.

وعن لقاح الانفلونزا، أكّد الهواري وصول كميات من اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية في القطاع الخاص، مع الإشارة إلى وصول كميات للقطاع الحكومي خلال الشهر الجاري.