اجواء معتدلة الحرارة نهارا ومائلة للبرودة ليلًا حتى الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ضمن معدلاتها الاعتيادية، والأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة قليلاً ليلًا فوق المرتفعات الجبلية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الليل المتأخرة.

وتبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 20، وفي الاغوار الشمالية 36 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 26، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة