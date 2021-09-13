%1.09 ارتفاع معدل التضخم في الأردن حتى نهاية آب الماضي

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 1.09%، ليبلغ 102.14 مقابل 101.04 للفترة المماثلة من العام 2020.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/أغسطس من العام الحالي بنسبة 2.01%، ليصل إلى 102.68 مقابل 100.66 لنفس الشهر من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/أغسطس من هذا العام بنسبة 0.22%، ليبلغ 102.68 مقابل 102.45 لشهر تموز/يوليو من نفس العام.

وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آب من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل)، بلغ 68.96 مقابل 68.54 خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.61%.

وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لنهاية شهر آب من هذا العام 68.99 مقابل 68.36، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.92%.