القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة، واستكمال تحرير منطقة درعا
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%1.09 ارتفاع معدل التضخم في الأردن حتى نهاية آب الماضي
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