القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة، واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:58
قناة عبرية تزعم ان الاسرى خططوا للوصول إلى جنين بعد التحرر من السجن، ولكنهم لم يجدوا مَن يُقلهم إلى هناك
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