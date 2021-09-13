القبض على شخصين سلبا 800 دينار من صيدلية تحت التهديد

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين سلبا مبلغاً مالياً تحت التهديد من صيدلية في منطقة ضاحية الرشيد في العاصمة .

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد مساء امس الاحد، بدخول شخصين مجهولين إلى إحدى الصيدليات في منطقة ضاحية الرشيد في العاصمة، وقاما بسلب مبلغ 800 دينار من داخلها تحت التهديد بواسطة أدوات حادة .

‏واضاف أنه فور ورود البلاغ تحركت كوادر البحث الجنائي للمكان، وباشروا بجمع المعلومات من مسرح الجريمة ليتمكنوا وخلال فترة زمنية قياسية من تحديد هوية المشتبه بهما والمركبة التي كانا يستقلانها، وتحديد مكان وجودهما، وجرى التحرك للمكان ومداهمتهما والقاء القبض عليهما وضبط المركبة التي كانت بحوزتهما .

‏واشار إلى انه ضُبط بحوزتهما جزء من المبلغ المالي المسلوب، إضافة إلى مجموعة من الأدوات الحادة التي استخدماها في القضية، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عملية السلب، وما زال التحقيق جارياً تمهيداً لإحالتهما للقضاء.

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