القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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اعتقال مُتهجم على فرع بنك بمنطقة الياسمين في عمان
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