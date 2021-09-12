دق علينا الحزن الباب.. بليغ حمدي يرثي جمال عبد الناصر

ما إن شاهد بليغ حمدي الجنازة الحاشدة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر حتى انفعل بالمشهد المهيب لوداع “ناصر”، بعدما كانت صدمته عنيفة عند سماع نبأ الوفاة ، وهو ماانعكس سريعا في صيغة اعنية دامعة.

وقد انتهى بليغ من كتابة الأغنية وتلحينها في وقت واحد، إذ كان يلحن كل كوبليه بعد الإنتهاء من كتابته، وقد اتسم اللحن بأسلوب جنائزي من خلال جمل بسيطة معبرة، يمكن للجماهير ترديدها بسهولة.

كان بـليغ يمسك بقلمه ويؤلف كلمات الأغاني، وعندما ينتهي من كتابة كل كوبليه يمسك بالعود ويقوم بتلحينه.. وهكذا حتى انتهى من كتابة الكلمات البسيطة التي عبرت حزن الجماهير على وفاة الزعيم العظيم، واللحن الذي اتسم بأسلوب جماهيري.

تقول كلمات بليغ..

“دق علينا الحزن الباب.. قال قوموا غابوا الاحباب..

قلنا يا ريته خبر كداب.. وحبيبنا ريتوا ما غاب..

فاتنا يا عيني في لحظة قوام.. غاب عن عينا مقلش سلام ..

والله حرام..

كان ما لي الدنيا بأمانينا.. كان هوه الفرحة واغانينا..

هو راح وفايتنا لوحدينا”.

وقد أسندت الأغنية للمطربة عفاف راضي، وكان من المفترض أن يشارك بها بليغ في مهرجان “كونتس” الذي أقيم في طوكيو باليابان، وأن يسافر بليغ مع عفاف، حيث كان سيقود الفرقة الموسيقية، ولكنه لم يسافر للمهرجان لان احزانه انسته موعد إقامة المهرجان!.