القيادة الروسية تتمسك إلى جانب دمشق بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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تحرر أسرى سجن جلبوع.. السيناريوهات والدلالات
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