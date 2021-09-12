القيادة الروسية تتمسك إلى جانب دمشق بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:54
تبرئ حكومة السعودية لكنها تتهم “جمعيات خيرية” مُقرّبة منها.. FBI يرفع السرية عن وثيقة من تحقيقه بهجمات سبتمبر
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