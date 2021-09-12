القيادة الروسية تتمسك إلى جانب دمشق بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:53
بعد هزيمة حزب “العثماني” المغربي.. العثماني اردوغان يرتعد من هزيمة حزبه الاخواني في الانتخابات المقبلة
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