القيادة الروسية تتمسك إلى جانب دمشق بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:53
بدء تقديم طلبات “التجسير” اعتبارا من بعد غد الثلاثاء
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