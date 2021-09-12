اجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق نهاراً ومائلة للبرودة ليلًا

تسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2 – 4) درجات مئوية، وتكون الأجواء رطبة بوجه عام، ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، هناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما تميل الأجواء للبرودة ليلًا، فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون لطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات الصباح الباكر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على الحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 28 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 36 – 25، وفي خليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.