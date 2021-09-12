القيادة الروسية تتمسك إلى جانب دمشق بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة واستكمال تحرير منطقة درعا
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جرينتش+2 04:52
“ابطال الحرية” يرغمون بينيت على الاعتراف بـ ” تكرار الأخطاء والفشل المستمر وتدهور أنظمة الدولة خلال ولاية نتنياهو”
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