"ابطال الحرية" يضطرون كيان العدو للوقوف على قدم واحدة.. تقديرات امنية متضاربة وحملات تفتيش خائبة على مدار الساعة
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جرينتش+2 04:24
هل تخطط الولايات المتحدة لتسليم الوصاية على العالم العربي لإسرائيل؟
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