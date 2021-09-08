ضبط مُنتحل صفة طبيب امراض جلدية وآخر فني أسنان

ضبطت كوادر مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية شخصا ينتحل صفة طبيب امراض جلدية، حيث افتتح عيادة له في منطقة الدوار السابع في عمان دون ترخيص وفقا لرئيس قسم التراخيص في المديرية الدكتور حمزة الدباس.

وقال الدباس إن المديرية تلقت شكوى من ممارسة شخص ينتحل صفة طبيب يقوم بأعمال البوتكس والفيلر ومعالجة الأمراض الجلدية دون ترخيص، حيث تم ضبطه في العيادة وتم تسليمه الى مركز امن بيادر وادي السير .

كما أشار الدباس إلى أنه تم اصدار قرار من وزير الصحة باغلاق العيادة وإحالته إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني، حيث تم ضبط مواد طبية وأجهزة تستخدم في العيادة.

وتابع: “كما ضبطت كوادر المديرية، بالتعاون مع لجنة التراخيص التي يتراسها، شخصا ينتحل صفة فني اسنان يقوم بالترويج لاعماله عبر وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان، حيث تم تحويله إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني وإغلاق المختبر وضبط المواد المستعملة في تركيب ومعالجة الاسنان”.

وأشار إلى أن المديرية تتابع الشكاوى من قبل المواطنين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الجهات الشريكة، لافتا إلى أن تعليمات وزير الصحة تقضي بعدم التهاون في اية مخالفات من شأنها الاضرار بالمواطنين.