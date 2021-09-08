السجون نحو التصعيد.. تنكيل وإحراق غرف في سجني النقب ورامون

أكد مكتب إعلام الاسرى أن الأوضاع في السجون تتجه نحو التصعيد بشكل كبير، وخاصة في سجني النقب ورامون حيث شهدا عمليات اقتحام وتنكيل، احرق على إثرها الأسرى العديد من الغرف.

وأوضح إعلام الأسرى أن الوحدات الخاصة المدججة بالسلاح اقتحمت، عصر اليوم الأربعاء، قسم 6 في سجن النقب مستعينة بقوات من الجيش، لنقل أسرى حركة الجهاد الإسلامي بعد أن اعتدت عليهم بالضرب .

وأضاف إعلام الأسرى، أن الأسرى ردوا على عملية الاقتحام والتنكيل بإحراق غرف القسم السبعة كاملة ، قبل أن يقوم الاحتلال بتكبيل أيدى الأسرى واخراجهم بشكل عنيف من قسم 6 بعد الاعتداء عليهم بالضرب عقابا على احراق الغرف .

وأكد المكتب أن قوات خاصة للاحتلال اقتحمت كذلك 4 أقسام في سجن ريمون، وبدأت بتوزيع أسرى حركة الجهاد على باقي أقسام الفصائل الأخرى، الأمر الذي دفع الأسرى لإحراق عدة غرف داخل قسم 4 اضافة الى غرف أخرى في قسم 5 ، ولا زالت هناك حالة من التوتر الشديد تسود سجن رامون في ظل القمع الهمجي المستمر بحق الأسرى .

وكشف إعلام الأسرى أن الاحتلال ماضٍ في مخططه بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي على السجون وحل التنظيم، الأمر الذي رفضه الأسرى، وقرروا عدم تنفيذ أي قرار يتعلق بنقلهم وتفريقهم، ومواجهة ذلك بكل الوسائل المتاحة .

وازاء ذلك انطلقت دعوات شعبية وفصائلية في العديد من مدن الضفة للخروج بمسيرات ووقفات احتجاجية في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم مساء اليوم نصرة للأسرى.