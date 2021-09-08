الخونة يرطنون باللغة العبرانية.. وزير الخارجية الاماراتي يهنئ الشعب اليهودي بمناسبة السنة اليهودية الجديدة

اعرب وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاربعاء، في تغريدة عن شكرة لنظيره وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بمناسبة حول السنة العبرية الجديدة والاعياد اليهودية.

وقال لابيد في التغريدة التي ارفقها مع تغريدة بن زايد عبر حسابه الرسمي:”شكرا كثيرا لصديقي العزيز وزير الخارجية الاماراتي، اتمنى لنا جميعا عام سلام وازدهار، باسمي وباسم كل الشعب الاسرائيلي”.

وكان وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد قد كتب عبر حسابه الرسمي تهنئة بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة، قال فيها :”بمناسبة السنة اليهودية الجديدة، اتمنى لكم ولاعزائكم جميعا، عاما سعيدا ومليئا بالبركات”.

كما قدمت السفارة الامارتية لدى اسرائيل تهانيها للشعب اليهودي بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة بتغريدة عبر تويتر باللغتين الانجليزية والعبرية، كما قدم السفير البحريني لدى اسرائيل خالد الجلاهمة تهانية بمناسبة الاعياد اليهودية الاحد عبر تغريدة في تويتر.. لعنه الله.