اصداء واسعة لاعلان الفنانة العريقة ليلى طاهر قرارها بالاعتزال

تصدر اسم الفنانة القديرة ليلى طاهر تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بعد تصريحاتها بشأن اعتزالها الفن نهائيا بلا عودة، خلال مكالمة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان.

وقالت ليلي طاهر في مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” : “لن أتراجع عن قرار الاعتزال، وسأتفرغ لحياتي العائلية، وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي”.

وأضافت ليلى طاهر: “الأعمال اللي بتعرض عليا لا تناسبني، وقلت يكفي ما عملته من تاريخ وما فيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد الظهور”.

واختتمت: “اكتفيت بما قدمت في تاريخي وأحترم جمهوري ويكفي ما قدمته”.

وكان آخر أعمال ليلي طاهر مسلسل بعنوان “الباب في الباب” بأجزائه الأربعة الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة أحمد خليل، ليلى طاهر، كارولين خليل، كريم طارق، شريف سلامة، ومن تأليف أحمد بدوي، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث “الباب في الباب” عن الحماة التي قامت بدورها “ليلى طاهر” وابنها وزوجته اللذين يسكنان في الشقة المقابلة لها، حيث ترصد الأحداث تدخل الحماة في حياة ابنها، وما يتبع ذلك من مواقف إجتماعية غريبة في إطار كوميدي، غير ان الحماة اعلنت بالجزء الرابع تقبلها لزوجة ابنها، والإستسلام أخيرا لفكرة أن لها ولزوجها حياتهما المستقلة والخاصة بهما.