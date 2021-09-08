اسماء المشمولين بالتشكيلات الأكاديمية في جامعة اليرموك

قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد العمري، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، الموافقة على إجراء تشكيلات أكاديمية للعام الجامعي 2022/2021 على النحو التالي:

تعيين الدكتور موسى الربابعة عميداً لكلية الآداب والدكتور ميشيل سويدان عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والدكتورة لمياء خوري عميداً لكلية الآثار والأنثروبولوجيا والدكتور عاطف الشياب عميداً لكلية السياحة والفنادق، والدكتور تحسين منصور عميداً لكلية الإعلام والدكتور راتب الداود عميداً لكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد خلف ذيابات عميداً لشؤون الطلبة والدكتور أيمن حمودة عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا.

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