ضبط متسولين يتقاضيان رواتب من الضمان ويمتلكان سيارات خاصة

ضبطت كوادر مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمان خلال (شهر اب) متسولا يتقاضى راتبا شهريا من الضمان الاجتماعي بقيمة 787 دينارا ،ويمتلك سيارة ركوب خصوصي نوع هونداي موديل 1994.

كما ضبطت الكوادر متسولا آخر لديه راتب شهري مقداره 706، ويمتلك سيارتين إحداهما سيارة نقل مشترك والأخرى سيارة خصوصي نوع هونداي موديل 1999، وقد جرى تسليمهما وفق الاصول لاجراء المقتضى القانوني بحقهما.

وأهابت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان بالمواطنين بأن يكونوا شركاء لها في محاربة هذه الآفة، وذلك بعدم تقديم أية مبالغ مالية للمتسولين