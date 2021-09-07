سفراء ومحافظان يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، عدد من السفراء الجدد، بمناسبة تعيينهم سفراء للمملكة لدى دول عربية واجنبيه.

فقد أدى اليمين كل من جمانة غنيمات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى المملكة المغربية، ومنار الدباس سفيراً فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة بريطانيا، وسامر النبر سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية سنغافورة، ومهيب النمرات سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة النرويج، وشاكر العموش سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وضيف الله الفايز سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى مملكة هولندا، والدكتور معن مساعدة سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفراس الخوري سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية كينيا.

كما أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، المحافظان في وزارة الداخلية الدكتور فراس عبد الفاعور، والدكتور محمد عبدالله أبو رمان.

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