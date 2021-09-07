“المعونة الوطنية” تصرف الدفعة الرابعة من الدعم النقدي لـ 74 ألف أسرة

باشر صندوق المعونة الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، بصرف وتحويل الدعم النقدي لنحو 74 الف أسرة، تستفيد من برنامج الدعم النقدي المؤقت تكافل “3”.

وتعتبر هذه المجموعة الأولى من الدفعة الرابعة من الأسر الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وسيصار الى صرف المجموعة الثانية من الدفعة الرابعة نهاية هذا الشهر.

وقال مدير عام الصندوق بالوكالة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عملية الصرف لهذه الأسر المستحقة للدفعة الرابعة ستنتهي نهاية شهر أيلول الحالي، حيث أرسل الصندوق صباح اليوم رسائل نصية لجميع الأسر التي تم تحويل الدعم النقدي لها.

وبين ان الدفعة الأولى من الدعم تم صرفها في شباط، ويستمر برنامج تكافل 3 حتى نهاية العام الحالي، موضحًا ان الدفعة التي سيتم صرفها اليوم ستكون عن شهري تموز وآب الماضيين.

وذكر الضمور ان كلفة الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي، والمتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة لهذا البرنامج تبلغ 150 مليون دينار، وبعدد اجمالي للأسر المستفيدة يقدر بنحو 160 ألف أسرة، ستستفيد من هذا الدعم حتى نهاية العام الحالي.

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