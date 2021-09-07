“العمل الإسلامي” يبارك نجاح 6 أسرى في قهر سجن جلبوع

بارك حزب جبهة العمل الإسلامي للشعب الفلسطيني بالعملية البطولية التي نفذها ستة من الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع، عبر نجاحهم في كسر قيود السجان الصهيوني من خلال أحد الأنفاق والخروج من أسوار السجن في عملية سرية ومعقدة هزت منظومة الامن الصهيوني.
ورأى الحزب أن ما حققه الأسرى الستة من نجاح في تجاوز الإجراءات الأمنية في أكثر سجون الاحتلال تحصيناً يؤكد على فشل الاحتلال في كسر إرادة المقاوم الفلسطيني الذي نجح في توجيه صفعة مدوية لأجهزة الأمن الصهيونية، وأن الحصون التي يحتمي بها الاحتلال لن تنجح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة والجهاد حتى يتحقق النصر والتحرير.
كما اهاب الحزب بالشعب الفلسطيني بتوفير الحماية للازمة لهؤلاء الأسرى المحررين من عمليات الملاحقة التي ينفذها جنود الاحتلال وعملائهم، والالتفاف حول خيار المقاومة الذي يشكل الطريق الوحيد للتحرير وحماية الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات وتحقيق الحرية للأسرى في سجون الاحتلال، ونحذر أرباب التنسيق الأمني مع الاحتلال من أي تواطؤ يستهدف هؤلاء الأسرى، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأسرى المحررين بحفظه وأن يمن على جميع الأسرى بالحرية والنصر والتمكين.