“الحرب في أفغانستان انتهت وحان وقت البناء”.. طالبان تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة الملا محمد حسن

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن الملا محمد حسن سيرأس الحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إن “الحرب في أفغانستان انتهت وعلينا البدء بجهود البناء الآن”، وتابع خلال مؤتمر صحفي إعلان أسماء الحكومة الجديدة، حيث تم تعيين محمد يعقوب وزيرًا للدفاع وسراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية وأمير خان متقي وزيرًا للخارجية.

ولفت المتحدث، إلى أن الملا عبد الحق واثق أصبح رئيسا للاستخبارات في أفغانستان، مؤكدا أن عددًا من الوزارات لا تزال شاغرة وتقوم الحركة بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين، فضلا عن الإبقاء على وزارات من الحكومة الأفغانية السابقة.

وكان أحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض باسم طالبان مع الأمريكيين خلال السنوات الثلاث الماضية، سهيل شاهين، قد شدد على التزام حركة طالبان بالاتفاق الذي وقعت عليه مع الحكومة الأمريكية، فيما يخص اللاجئين، وعدم السماح لأي طرف بشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مصالحها أو قواتها في المنطقة أو حلفائها، وأن أفغانستان لن تكون منطلقاً لأي عملية إرهابية ضد أي دولة أخرى، وقال: «نعم، نحن ملتزمون بذلك».

ولدى سؤاله عن قدرة “طالبان” على الالتزام بعدم السماح لأي مجموعات بشن عمليات إرهابية من أراضي أفغانستان، أكد أن الحركة «قادرة على تحقيق ما التزمت به»، نافيا أن يكون هناك تبادل للمعلومات مع الأميركيين.