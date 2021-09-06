ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:38
بينيت يعتبره حدثاً خطيراً.. 6 اسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد ينتزعون حريتهم بالفرار من نفق في سجن جلبوع المُحصّن/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني