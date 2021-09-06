ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
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جرينتش+2 11:37
محمود العارضة… عميد اسرى حركة الجهاد الاسلامي و”أمير الحرية” الذي اخترق اليوم أسوار سجن “جلبوع”
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