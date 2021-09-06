حزب الحركة القومية يحيي الأسرى الابطال الذين حرروا انفسهم

اصدر حزب الحركة القومية، اليوم الاثنين، البيان السياسي التالي..

نبارك في حزب الحركة القومية لأبطالنا الأسرى المحررين ، والذين صنعوا حريتهم في عمليتهم البطولية في مواجهة التحصينات الصهيونية الأكثر صلابة في عملية “سجن الجلبوع”، ما أسقط وهم هذه التحصينات ووهم القوة الخارقة للإجراءات الأمنية للعدو، فيما أثبت بالمقابل تقدم الحركة الأسيرة في باستيلات العدو صفوف النضال والفداء المقدس.

إن هذه العملية والتي تأتي تابعاً للعملية البطولية في تصفية أحد القناصين الصهيانة على حدود غزة من مسافة صفر منذ ما يقارب الأسبوعين، والتي شكلت إذلالاً غير مسبوق للعدو، إنما تثبت أن القوة تسقط أمام الإرادة، وأن أسطورة المشروع الصهيوني إلى زوال مؤكد أمام حقيقة الحق والتاريخ، وهي تأتي كرسالة لجميع الأسرى الأبطال ولجميع أبناء الأمة أن العدو يمكن هزيمته، بل أن هزيمته حتمية وقريبة، وأن أية نتائج لا يمكن تحقيقها إلا بالمقاومة والإصرار على مقارعة الاحتلال حتى تحرير آخر ذرة من تراب فلسطين.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الحرية للأسرى في باستيلات العدو الصهيوني

عاشت فلسطين حرة عربية