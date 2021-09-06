إصابة عجوزين عراقيين في حادث دهس بشارع المدينة المنورة

اصيب رجل وسيدة سبعينيان من جنسية عراقية، اثر تعرضهما لحادث دهس من قبل مركبة في شارع المدينة المنورة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر إنه قد تم اسعاف المصابين الى المستشفى، ولكن حالتهما العامة سيئة.

وأضاف أنه قد تم ضبط سائق المركبة، وهو شاب عشريني.