النيابة العسكرية الفلسطينية توجه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في اعتقال الشهيد نزار بنات

قررت النيابة العسكرية الفلسطينية، اليوم الأحد، توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في تنفيذ مهمة اعتقال الناشط السياسي الراحل، نزار بنات، وعددهم 14 شخصا.

والتهمة الموجهة هي الضرب المفضي للموت مع القصد، و تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة .

وستتم إحاله الملف التحقيقي للمتهمين إلى المحكمة العسكريه المختصة لإجراء المحاكمه، خلال 48 ساعه، وذلك بالاستناد إلى نص المادة ١٠٥/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية الفلسطيني.

وتعليقا على القرار، قال، غاندي أمين، محامي الضحية بنات، إن هذه “خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة لنزار”.

فيما قال، غسان بنات، شقيق نزار، إن “المطلوب محاسبة المسؤولين عن توجيه الأوامر، بالإضافة إلى محافظ الخليل، الذي تستر على جريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات”.

وشهدت الضفة الغربية مظاهرات شعبية وتحركات احتجاجية على اغتيال الناشط بنات، في يونيو الماضي، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

وكان بنات ناشطا سياسيا ينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن نقدا لأداء السلطة الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التعليقات المتواصلة على قضايا الفساد.