ابطال "جلبوع" يستولدون الحرية من خاصرة السجن الرهيب، ويثبتون ان قهر المستحيل ليس مستحيلاً .. تفاصيل جديدة
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جرينتش+2 11:34
النيابة العسكرية الفلسطينية توجه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في اعتقال الشهيد نزار بنات
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