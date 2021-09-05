الحوثيون يعلنون استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

أعلن الحوثيون عن استهداف منشآت تابعة لشركة “أرامكو” في رأسِ التنورة بمنطقةِ الدمام في شرق السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع “صماد 3″، وصاروخ باليستيٍ نوع “ذو الفقار”.

وفي بيان لهم، أكد الحوثيون قصف منشآت “أرامكو” أيضا في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسةِ صواريخ باليستية نوع “بدر” وطائرتين مسيرتينِ نوع “صماد 3″، مشيرين إلى أن “العملية حققت أهدافها”.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في “تويتر”: “إن القواتِ المسلحةَ اليمنية تحذر العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوانِ على بلدِنا وشعبِنا..وتؤكد حقها المشروع في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن بلدِنا”

السعودية تكشف الأضرار الناجمة

ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن دفاعات المملكة الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، جازان ونجران، كاشفة حجم الأضرار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة 21:32 من مساء أمس السبت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة”.

وعن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم، أوضح تركي المالكي أن “عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي “ضاحية الدمام”، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة”.

وقال إن “هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة”.

وشدد المتحدث السعودي على أن “وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها، ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

هذا وأعلن المتحدث العسكر باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، أن “بيانا مهما للقوات المسلحة سيصدر خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.