الجيش السوري يتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق ويسقط معظمها ويثير الهلع في كيان العدو/ فيديو
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جرينتش+2 12:56
الجيش السوري يتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق ويسقط معظمها ويثير الهلع في كيان العدو/ فيديو
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