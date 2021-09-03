الجيش السوري يتصدى لعدوان اسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق ويسقط معظمها ويثير الهلع في كيان العدو/ فيديو

دمشق – سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري بعد منتصف الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات “.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري في التاسع عشر من آب الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص وأسقطت معظمها.

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع أصوات انفجارات قوية في غوش دان، من دون أن تنطلق صفّاراتُ الإنذار.

وقالت إنها على ما يبدو ناتجة عن صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية، وقد أثار حالة منَ الهلَعِ والخوف متسبباً في الوقت عينه باهتزازات قويّة، واتّهم عدد من المحلّلينَ القيادة الإسرائيلية بالكذب عقب الانفجارات، معتبرين الصاروخ رداً على الغارات على دمشق.

أما قناة “كان” العبرية، فأشارت إلى أن صاروخ دفاع جوي سوري انفجر فوق البحر غربي منطقة “غوش دان” وسط الكيان دون تفعيل صفارات الإنذار، وأحدث صوتًا ضخمًا خلال شن المقاتلات الإسرائيلية الغارات.

كما نشرت وسائل إعلام عبرية تحت عنوان “سمح بالنشر”، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أطلق صواريخ “حيتس” لاعتراض صواريخ مضادة للطائرات أطلقت من سوريا فجر اليوم.

وأشارت الى أن الحادثة وقعت تزامنا مع تنفيذ غارات جوية في سوريا. فيما ذكر موقع روتر العبري أن الجيش قرر اغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان في اعقاب الأحداث الجارية.