الخصاونة يصدر بلاغاً يسمح للأشخاص بالتجول في سائر مناطق الاردن، وللمنشآت بالعمل في كل الاوقات طوال أيام الأسبوع
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جرينتش+2 07:33
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل 20 وفاة و893 إصابة كورونا و721 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 776,925
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