تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي الفيصلي برئاسة أبو قاعود

قرر وزير الشباب محمد النابلسي، تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي الفيصلي تخلف الهيئة الإدارية المؤقتة المستقيلة.

وتقرر تعيين الدكتور سالم أبو قاعود رئيسا للهيئة، وكل من؛ أمجد الزواهرة وخديجة أبو حمور وسيف عجاج ومحمود الكيلاني أعضاء فيها.

ويأتي ذلك استنادا للصلاحيات المخولة للوزير بموجب الفقرة (أ) من المادة (8)، من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية.

وتتولى اللجنة؛ تنفيذ التوصيات الواردة من لجنة التحقق بالشكاوى الواردة من أعضاء الهيئة العامة، وتوفيق النظام الداخلي للنادي مع نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية، واتخاذ القرارات اللازمة لفتح باب العضوية في الهيئة العامة للنادي، ومراجعة رسوم العضوية والانتساب

ومن فوره أكد أبو قاعود على مكانة النادي المرموقة محليا وعربيا واسيويا، الأمر الذي يحملنا مسؤولية كبيرة لمواصلة مسيرة فريق كرة القدم بحثا عن مزيد من الإنجازات.

وقال أبو قاعود لـ (بترا) في أول تصريح صحفي له بعد تعيينه في هذا المنصب، إن الفيصلي له بصمات واضحة على مسيرة كرة القدم، وعلى صعيد المنتخبات الوطنية والأندية، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع للمضي قدما للحفاظ على اسم وتاريخ وعراقة النادي الفيصلي.

وأضاف أبو قاعود “نعد الجميع بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وسنشكل لجنة فنية من أبناء النادي والحريصين عليه لمتابعة نشاطات كرة القدم والشؤون الفنية.. وسوف تستمر مسيرة النادي بحصد البطولات، وليس فقط المنافسة عليها”.

وبين “أننا سنعمل على التنسيق مع وزارة الشباب، وجميع الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى، بهدف جلب الدعم المادي للنادي، للخروج التدريجي من المأزق المالي للنادي”.