التعليم العالي: تسيير رحلتين للدارسين في الجزائر الأحد المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تسيير رحلتين من عمان إلى الجزائر، يوم الأحد المقبل، لنقل الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الجزائرية، والراغبين بالعودة لاستكمال دراستهم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في الجزائر، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك بواسطة الرحلتين (RJ6072/RJ6071) و (RJ6074/RJ6073).

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة ، مهند الخطيب اليوم الخميس، ان تسيير الرحلتين جاء لتمكن الطلبة الأردنيين الدارسين في الجزائر من الالتحاق بجامعاتهم، موضحا أن ظروف جائحة كورونا حالت دون التحاقهم سابقا.

ودعت الوزارة، جميع الطلبة الراغبين بالعودة إلى الجزائر على متن هاتين الرحلتين، الى الحجز والدفع إلكترونياً أو شخصياً من خلال مراجعة مكتبي الملكية الأردنية الكائنين في منطقة العبدلي، أو منطقة الدوار السابع بعمان، اعتباراً من اليوم الخميس، إضافةً إلى إمكانية الحجز والدفع عن طريق (VISA CARD) من خلال الاتصال على مركز الاتصال (CALL CENTER) في الملكية الأردنية على هاتف رقم (065100000).

أما الطلبة الذين انتهت مدة تأشيراتهم، فيمكنهم مراجعة السفارة الجزائرية في عمان صباح يوم السبت المقبل، لتجديدها مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية اللازمة.