أمر دفاع ينظم آلية دخول الأفراد للمؤسسات الرسمية والمطارات والمعابر الحدودية

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الخميس، أمر الدّفاع رقم 34 لسنة 2021، الذي ينظّم آليّة مراجعة الأفراد للمؤسّسات الرسميّة، ومشاركة طلبة المدارس الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة في الأنشطة المدرسيّة غير المنهجيّة.

ولا يسمح أمر الدفاع لأي شخص بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، إلا إذا كان تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية أو حصل على فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة (سند أخضر).

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

وتلتزم المؤسسات التعليمية بعدم السماح لأي طالب يزيد عمره على 12 سنة بممارسة أي من النشاطات المدرسية غير المنهجية إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا التطبيق (سند أخضر).

وتعاقب المؤسسة التعليمية التي تخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزيد عن 3 آلاف دینار.

ويحظر على أي شخص دخول مبنى مطار الملكة علياء الدولي، أو أي من مباني المعابر الحدودية البرية أو البحرية لغير غايات السفر إلى خارجها، إلا إذا كان مسموحا له بذلك وفقا لتطبيق (سند أخضر).

وتسري أحكام أمر الدفاع 34 اعتبارا من الأحد الخامس من أيلول/سبتمبر.