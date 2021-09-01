قُضي الامر.. استسلم زعران داعش في درعا البلد للجيش اليوم الاربعاء، وعادت حرة عزيزة الى احضان الدولة السورية

درعا – سانا

بدأت اليوم الاربعاء عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد كبير من مسلحي درعا البلد في مركز التسوية بحي الأربعين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا.

وذكرت مراسلة سانا أنه عند صباح اليوم تم فتح مركز تسوية أوضاع في حي الأربعين في درعا البلد، حيث قام العشرات بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزة بعضهم، تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي، وإعادة الأمن الاستقرار الى جميع أرجاء محافظة درعا.

وأشارت المراسلة إلى أنه سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي درعا البلد وتسليم السلاح للجيش العربي السوري، تمهيدا لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع المناطق.

ومن جانبها، قالت قناة روسيا اليوم ان اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا قد توصلوا في وقت سابق من أمس الثلاثاء، إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق ترسم الوضع في درعا.

وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت أحياء في درعا على مدار اليومين الماضيين، كالكاشف والمحطة والسبيل والصحاري بالقذائف فيما ردت قوات الجيش السوري باستهدافات على مواقع المسلحين، يأتي ذلك بعد أن رفضت اللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين شروط السلطات السورية دخول وحدات الجيش السوري إلى حي درعا البلد وطريق السد والمخيم ورفع العلم السوري، وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية، وترحيل المجموعات الإرهابية إلى الشمال السوري.