تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
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جرينتش+2 04:12
قُضي الامر.. استسلم زعران داعش في درعا البلد للجيش اليوم الاربعاء، وعادت حرة عزيزة الى احضان الدولة السورية
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