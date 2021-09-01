في ذكرى ثورة “الفاتح”.. أنباء عن إعلان مرتقب بترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة

ذكرت “بوابة إفريقيا الإخبارية” المقربة من أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن سيف الإسلام معمر القذافي قرر رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقلت البوابة الإخبارية عن مصدر وصفته بالخاص، أن هذا الإعلان صدر بالتزامن “مع الذكرى 52 لـ(ثورة الفاتح).

وقالت البوابة في إفادتها إن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل، سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا في وقت لاحق.

وكانت صحيفة تايمز اللندنية قد أجرت في المدة الماضية حوارا مع سيف الإسلام القذافي من مدينة الزنتان بليبيا، ونقلت عنه أنه يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفتت صحيفة التايمز في صياغة الخبر، إلى أن سيف الإسلام معمر القذافي قد تلقى تعليمه في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجل القذافي سيف الإسلام الذي “كان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لم يُر أو يُسمع عنه في العلن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا”.

وقالت التايمز إن سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل قد “تحدث هاتفيا لتأكيد هويته، والقول إنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين يتصرفون نيابة عنه”.

وذكرت الصحيفة أيضا أن سيف الإسلام “كان يتواصل مع الدبلوماسيين الغربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن نجل القذافي “لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.