تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
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جرينتش+2 04:11
بايدن يُحمّل ترامب وحكومة غني مسؤولية الخروج المُخزي من أفغانستان، وبوتين يمنح اليانكي الهارب درجة “صفر مكعب”
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