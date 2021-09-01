تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
أهم العناوين
جرينتش+2 04:10
السلطة ستتابع جريمة اعدامه مع الجنائية الدولية.. استشهاد الشاب رائد جاد الله برصاص الاحتلال غرب رام الله/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني