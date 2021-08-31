وفقاً لـ “مجهر الجزيرة”.. أنشاء مدينة عسكرية إسرائيلية – إماراتية سرية بعمق 330 مترا تحت الأرض في الإمارات

نقل “مجهر الجزيرة” عن أحد الموظفين في جهاز المخابرات الإماراتية، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قامت منذ بداية سنة 2019 بإنشاء قاعدة عسكرية سرية داخل الإمارات.

جاء ذلك بعد إبرام اتفاقية سرية جدا مع ولي العهد الاماراتي الشيخ محمد بن زايد، حيث تقرر في هذه الاتفاقية إنشاء أول قاعدة إسرائيلية-إماراتية تحت الأرض في هامش خليج العرب بالإمارات.

وقد اُستخدمت، في هذه القاعدة التي تقع تحت الأرض، أعلى التقنيات البنائية، اذ لا يمكن لأي هجوم صاروخي تدميرها، لكونها في عمق 330 مترا تحت الأرض.

هناك أقوال عن أن قاعدة إسرائيل السرية في الإمارات، قد أنشئت لمواجهة تهديدات إيران.

وتظهر الوثائق الكثيرة التي تم الحصول عليها من جهاز المخابرات الإماراتية، أن ادخال الأجهزة العسكرية الى الإمارات يجري بتغطية الشركات التجارية والترانزيتية المختلفة، وباسم الحمولات الصناعية، وتُدخر في هذه المدينة العسكرية تحت الأرض بالإمارات العربية المتحدة وتتم المحافظة عليها.

وفيما يخص هذا الموضوع، تكشف الوثيقة المتعلقة بتقرير شرطة دبي/الإدارة العامة لأمن الدولة المرفوع إلى مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية/وزارة الداخلية، أن الأجهزة العسكرية والمتفجرات قد تم نقلها إلى القاعدة بتغطية شركة ھالیبرتون أبو الأبيض وباسمها، منذ بداية سنة 2019 ولاتزال عملية النقل قيد التنفيذ.

ويتضح من عدم اطلاع شرطة دبي عن وجود مثل هذه المدينة العسكرية السرية تحت الأراضي الإماراتية، أن المعلومات الخاصة بهذه المدينة قد تم إخفاء بشكل كامل وسري جدا عن الناس العاديين فحسب، بل عن أنظار كبار السلطات في شرطة دبي أيضا.