تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
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جرينتش+2 04:09
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 13 وفاة و867 إصابة كورونا و888 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 775,286
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