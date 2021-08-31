الف مبروك..طالبان تعلن هزيمة امريكا واعادة استقلال افغانستان و، بعد اكتمال فرار آخر عساكر التانكي المحتل أمريكي
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في معنى النبل: لن أكون رجلاً نبيلاً إذاً
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