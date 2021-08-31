الف مبروك..طالبان تعلن اعادة استقلال افغانستان وهزيمة امريكا، بعد اكتمال فرار آخر عساكر التانكي المحتل أمريكي
أهم العناوين
جرينتش+2 10:46
تذبذب.. ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وانخفاضها الاربعاء والخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني