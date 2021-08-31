تذبذب.. ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وانخفاضها الاربعاء والخميس

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي المناطق، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتعود الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل اخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية و السهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 19، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 35 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 30، وفي البحر الميت 41 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

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