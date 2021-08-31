تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
أهم العناوين
جرينتش+2 04:08
بعد رام الله والخليل.. نابلس جبل النار تستقبل الاتّحاد العامّ للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل 48
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني