“برتقال يافا”.. قصة جديدة للأطفال من تأليف د. روز اليوسف شعبان

كتب: شاكر فريد حسن

“برتقال يافا” هو عنوان القصة الثالثة للأطفال، للشاعرة والكاتبة الفلسطينية د. روز اليوسف شعبان، الصادرة حديثًا عن دار الهدى للنشر أ. عبد زحالقة في كفر قرع، بعد قصتيها السابقتين “أزهار البنفسج” و”مفتاح جدتي”.

جاءت القصة في 34 صفحة، وورق صقيل، وغلاف سميك مقوى، وطباعة أنيقة فاخرة، وتحلي القصة رسومات الفنانة المبدعة مريم الرفاعي، وتنسيق الفنانة آلاء مرتيني.

وهذه القصة رمزية وتعليمية هادفة ذات مضمون وطني، تحمل هجيع الذكريات، وتسترجع عبر الأحلام الواقع الفيزيقي الجميل لمدينة يافا عروس فلسطين الغافية على البحر، الذي تنصهر فيه علاقات الزمان الضائع بالمكان المفقود، وتتأتى على أحداث ومشاهد من النستولجيا والعشق الصوفي، تضفي على المكان جمالية خاصة، وتتحدث عن البرتقال اليافي بكل ما يمثله لكل يافي وفلسطيني بمثابة الهوية والتاريخ والأصالة والجذور الكنعانية.

إنها قصة مضمخة بالحب والحنين ومندوفة بالذكريات وسفن الحزن إلى يافا العريقة التي كانت واحة أفلتت من الجنة، وتعيش مع حجارة بيوتها العتيقة، بعد أن غاب قمرها وخبا نوار برتقالها، الذي كان يومًا تجارة لأهلها في الماضي السحيق، وستظل في الوجدان الفلسطيني وذهن المبدعين، أسطورة ورمزًا وهاجسًا لا يغيب.

القصة جميلة جدًا بموضوعها وأبعادها ومشاهدها وتوصيفاتها الخلاّبة، وأسلوبها السردي المشوق الماتع، صاغتها روز اليوسف شعبان بأسلوب منمق، ولغة عربية فصحى مفهومة سلسة وعذبة، مستخدمة التعابير الشاعرية والجمل المقتضبة المكثفة العميقة في معانيها وفحواها، وبعدها الوطني والجمالي والفني والادبي.

وباختصار شديد يمكننا القول، ان قصة “برتقال يافا” قصة جميلة وناجحة بكل المفاهيم والمقاييس الذوقية والفنية والأدبية والجمالية، وتستحق أن يقرأها الأطفال والفتيان لقيمتها وأهدافها الهامة، ولمفاهيمها وابعادها الوطنية والسياسية والإنسانية الرائعة، وكونها جاءت لتعمق الوعي الفلسطيني والارتباط بالمكان وصيانة التاريخ الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن روز اليوسف شعبان من بلدة طرعان في الجليل، وتعمل في سلك التعليم، مدرّسة للغة العربية ومديرة المدرسة الابتدائية د. في بلدتها، حاصلة على اللقب الأول في اللغة العربية وتاريخ الشرق الأوسط من جامعة حيفا، واللقب الثاني في التربية، والدكتوراة في اللغة العربية من جامعة تل أبيب. تكتب الخاطرة والشعر وقصص الأطفال، وصدر لها ديوان شعر بعنوان “أحلام السنابل” في دار الوسط 2020.

نهنئ الصديقة الشاعرة والكاتبة د. روز اليوسف شعبان بصدور قصتها الجديدة “برتقال يافا”، ونتمنى لها النجاح والتقدم والمزيد من التألق والإصدارات الجديدة.

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