الف مبــــروك.. طالبان تعلن هزيمة امريكا وانتزاع استقلال افغانستان، بعد اكتمال فرار آخر عساكر اليانكي المحتل/ فيديو

أعلن المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد أن أفغانستان نالت استقلالها مع خروج آخر جندي أمريكي من أراضيها، مشيرا مع ذلك إلى رغبة الحركة في إقامة “علاقات طيبة” مع الولايات المتحدة.

ونقلت قناة 1TV News الأفغانية عن مجاهد قوله، إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان، التي نالت استقلالها مع انسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن “طالبان” معنية بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن وقال: “نريد علاقات طيبة مع الولايات المتحدة”.

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن البنتاغون مساء امس الاثنين استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما. وأصبح مطار كابل، الذي تم عبره إجلاء الأجانب والحلفاء، تحت السيطرة الكاملة لحركة “طالبان”.

بايدن يعلن انتهاء الحرب في أفغانستان

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة امس الاثنين، انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان، بعد انسحاب آخر جندي للولايات المتحدة من مطار كابول.

وبذلك يعلن الرئيس الأمريكي طي صفحة 20 عاما من الحرب مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة ، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على أمريكا.

وقال بايدن صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان: “خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى”.

وأكد بايدن، أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين، لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

واختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهراليوم الثلاثاء، ليشرح للأميركيين أسباب عدم تمديد بقاء القوات في أفغانستان.

كانت الولايات المتحدة، قالت اليوم، إنها استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان.

وكان أكثر من 122 ألف شخص قد نُقلوا جوا من كابول منذ 14 أغسطس/آب أي قبل يوم من استعادة طالبان السيطرة على البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاغون) “هناك قدر كبير من الحزن المرتبط بهذا الرحيل. لم نخرج كل من كنا نريد إخراجه”.

آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان

وقد كشفت صورة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن اسم آخر جندي أمريكي انسحب من أفغانستان.

وقال القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، إن اللواء في الجيش الأمريكي، كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة (المحمولة جوا) الـ 82، هو آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان”.

وأضافت مرفقة صورة للواء دوناهيو، إنه بمغادرته قد تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، امس الاثنين، إن آخر جندي أمريكي غادر مطار كابول. مضيفا أن “أفغانستان نالت استقلالها الكامل”.

وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن علقت وجودها الدبلوماسي في كابول ونقلت العمليات إلى الدوحة.. وستعمل مع أي حكومة أفغانية مستقبلية، وأي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحركه مصالحنا الوطنية.

صورة لـ اللواء في الجيش الأميركي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر اخر عنصر من القوات الأميركية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأميركية (لإجلاء المواطنين الأميركيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر) pic.twitter.com/6xIddGuoiw — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 30, 2021