تنفيذاً لوعد حسن نصر الله.. الباخرة الإيرانية الاولى المحملة بالمازوت إلى لبنان تدخل المياه السورية، والبقية ستأتي تباعاً
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ابرزهم الديري والاعور وهفو وابو طعجه ويوسف الجحش.. مصدر سوري يكشف لـ”سبوتنيك” أسماء قادة “داعش” في درعا
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