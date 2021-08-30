مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت يطالب اللص نتنياهو بإعادة 42 هدية تلقاها من بوتين وأوباما وترامب وغيرهم

أفاد تقرير يوم امس الأحد بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من”اللص” بنيامين نتنياهو إعادة مجموعة من الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء.

وذكرت صحيفة ” تايمز أوف إسرائيل” أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من بنيامين نتنياهو إعادة مجموعة من الهدايا كان تلقاها حين كان رئيسا للوزراء.

وتفيد صحيفة “معاريف” بأن 42 هدية حصل عليها نتنياهو خلال فترة رئاسته للحكومة التي استمرت 12 عاما لم تتم إعادتها، رغم ان ملكيتها تعود بشكل قانوني للدولة.

وكانت عائلة نتنياهو قد انتقلت من مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس في 10 يوليو، بعد نحو شهر من تولي نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء.

وورد أن المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء، شولميت برنياع، بعثت برسالة إلى نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر طالبته فيها بإعادة عشرات الهدايا، فيما أشارت صحيفة “معاريف”، إلى أن أحد مساعدي نتنياهو ادعى عدم إمكانية تحديد موقع العديد من الأغراض.

ويقول تقرير استندت إليه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن “برنياع أدرجت في رسالتها 27 هدية تتوجب إعادتها، بما في ذلك:

صندوق زجاجي مزين بأوراق ذهبية من الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما عندما زار نتنياهو البيت الأبيض.

نسخة من الكتاب المقدس مع التعليق الأول للحاخام راشي، الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

نسخة مؤطرة من الوثائق التي وقعها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب والتي تأمر بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وسلمها لنتنياهو نائب الرئيس آنذاك مايك بنس.

وخاطبت برنياع نتنياهو في رسالتها قائلة: “مع نهاية فترة رئاسة الوزراء، كان من المفترض أن تعيد جميع الهدايا التي تلقيتها خلال فترة ولايتك بالحالة التي كانت عليها عند تقديمها، باستثناء التآكل المعقول الناتج عن مرور الوقت”.

يشار إلى أن نتنياهو يحاكم في ثلاث قضايا فساد، تتعلق إحداها بتلقيه هدايا غير مشروعة باهظة الثمن من متبرعين أثرياء.